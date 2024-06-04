شكري: معبر رفــح تحول إلى مسرح عمليات عسكرية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن السبب الحقيقي لإغلاق معبر رفـ ـح، موضحا أنه أصبح مسرحا للعمليات العسكرية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة القبرصى اليوم الثلاثاء في القاهرة، أن معبر رفـ ـح تحول إلى مسرح عمليات عسكرية وأصبح خطـ ـرا على سائقي الشاحنات.

وأوضح أن هناك تعنتا في توصيل المساعدات من الجانب الاسـ ـرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ضحـ ـايا كثيرين من العاملين بالمنظمات العاملة لدخول المساعدات لغـ ـزة .

وأضاف: نواصل المطالبة بضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات وتوفير الظروف لمواجهة الوضع الإنساني في شمال غـ ـزة.