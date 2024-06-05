طقس حارّ ورطب مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس حارّ ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال ٨ درجات مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من الشعور بالحرّ .تعود درجات الحرارة الى الانخفاض تدريجيا بدءاً من يوم السبت.

ولفتت معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠ ، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩ وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صافٍ إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال ٨ درجات أما على الساحل فتستقرّ الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحرّ واحتمال ظهور طبقات من الغبار مما يؤدي الى تدنّي مستوى الرؤية كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية.

الخميس: صافٍ إجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حيث تتجاوز معدلاتها في الداخل بحدود ال ٨ درجات وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحرّ مع طبقات ٍمن الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا.

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وارتفاعها بشكل محدود على الساحل مع رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحرّ ورياحٍ ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع طبقات من الغبار.