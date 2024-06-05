ميقاتي: ما قاله السنيورة عن تسليم ملف التفاوض باسم البلاد إلى بري مجاف للحقيقة

اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، الى انه أدلى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بتصريح تلفزيوني مساء اليوم قال فيه "ان دولة رئيس الحكومة سلّم ملف التفاوض باسم البلاد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا امر مخالف للدستور "، يهم ميقاتي أن يؤكد ان ما قاله السنيورة مجاف للحقيقة، والصحيح أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرين بين دولة الرئيس وجميع المعنيين. كما ان التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا سيما مع بري امر مطلوب وواجب دستوريا ووطنيا، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها الوطن.
ولفت الى ان "السؤال البديهي الموجَه الى السنيورة بالذات ألم تنسق مع بري في الفترة التي توليت فيها رئاسة الحكومة، لا سيما في فترة حرب تموز 2006؟".
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