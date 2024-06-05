نقل التلفزيون المصري وقناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة عن مصادر اليوم القول إن قيادات أمنية مصرية وقطرية وأميركية ستجتمع بالدوحة غدا الأربعاء لبحث إعادة إحياء المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام مصرية: اجتماع قيادات أمنية مصرية وقطرية وأمريكية بالدوحة غدا لبحث هدنة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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