ماكرون يدعو مجددا حركة حماس الى قبول خطة وقف اطلاق النار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "التي تتحمل مسؤولية كبيرة" إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي عرضه نظيره الأميركي جو بايدن، بحسب قصر الإليزيه.
واوضح في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "يجب في النهاية إعادة الاسرى وبينهم مواطنان فرنسيان إلى عائلاتهم. ويجب إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة".
وشدد نتانياهو في الاتصال مع ماكرون على أن المقترح هذا "يسمح لإسرائيل بتحقيق أهداف الحرب كلها التي حددتها بما يشمل القضاء على حماس"، مشددا على أنه "هدف جوهري لإسرائيل في هذه الحرب فضلا عن الافراج عن الاسرى" على ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف ماكرون "على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها أن تتولى إدارة غزة" التي يجب أن تكون "جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
كذلك، أكد الرئيس الفرنسي "تمسكه" بأمن إسرائيل مشيراً إلى أن "فرنسا عازمة على المساهمة في إطار للسلام والأمن للجميع".
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