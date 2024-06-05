نائبة المفوضية الأوروبية: بوتين يخدعنا على تيلجرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا جوروفا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجهات الفاعلة المعادية الأخرى يستغلون افتقار الاتحاد الأوروبي إلى ضوابط لتنظيم منصة «تيلجرام»، وينشرون أخبارا زائفة في الدول أعضاء التكتل بشرق أوروبا. وأضافت جوروفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، «منصة تيلجرام تمثل مشكلة، لأنها تنشط بشكل خاص في الدول الأعضاء بشرق أوروبا، والتي لدينا فيها أقلية ناطقة بالروسية».

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