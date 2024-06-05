الشيخة حسينة تعزز علاقتها مع الصين والهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن تقوم رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، بزيارتين إلى نيودلهي وبكين في يونيو الجاري ويوليو المقبل، فيما يمثل تأكيدا لارتباطها المهم بالبلدين، بعد الفوز الكاسح الذي حققته في الانتخابات العامة التي أجريت في السابع من يناير الماضي. وأفادت صحيفة «ذا نيو إيدج» التي تصدر في بنجلاديش، بأن الزيارتين تهدفان إلى تعميق علاقات بنجلاديش مع الهند والصين، القوتين الاقتصاديتين البارزتين في آسيا.

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