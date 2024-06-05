رئيس وزراء باكستان: لا تسامح مع الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عدم التسامح مطلقا مع الفساد وعدم الكفاءة، وقال إن قراره بإلغاء وزارة الأشغال العامة في البلاد، كان خطوة نحو إزالة العفن الذي كان يأكل النظام من الداخل مثل السرطان. وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية، أن شريف كان يشير إلى قرار حكومته بإلغاء الوزارة بسبب الأداء الضعيف والفساد على مدار سنوات طويلة، فضلا عن فشلها في تحقيق أهدافها.

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