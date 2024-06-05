«التحالف» يقتل 5 دواعش في إنزال جوي بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت قوات التحالف الدولي أمس 5 من عناصر تنظيم داعش، مسؤولين عن تفجير المفخخات شرق دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد «نفذت قوات التحالف الدولي فجر أمس عملية إنزال جوي برفقة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، استهدفت أحد المنازل في قرية الدحلة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي».

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