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اشتباكات دامية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل شخص وأصيب 3 في اشتباكات مسلحة بمخيم للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابا (17 عاما) فارق الحياة متأثرا بجروحه، إثر إصابته عن طريق الخطأ خلال الاشتباكات التي شهدها مخيم البداوي مساء أمس بين أفراد من عائلتين على خلفية وضع حاوية بقصد استخدامها كمقهى، لافتة إلى سقوط 3 جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وأشارت الوكالة إلى أنه استخدمت في الاشتباكات أسلحة حربية وألقيت قذائف وقنابل ألحقت أضرارا مادية بسيارات ومنازل ومحال تجارية، كما توقفت حركة السيارات والمشاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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