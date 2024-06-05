اشتباكات دامية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل شخص وأصيب 3 في اشتباكات مسلحة بمخيم للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابا (17 عاما) فارق الحياة متأثرا بجروحه، إثر إصابته عن طريق الخطأ خلال الاشتباكات التي شهدها مخيم البداوي مساء أمس بين أفراد من عائلتين على خلفية وضع حاوية بقصد استخدامها كمقهى، لافتة إلى سقوط 3 جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وأشارت الوكالة إلى أنه استخدمت في الاشتباكات أسلحة حربية وألقيت قذائف وقنابل ألحقت أضرارا مادية بسيارات ومنازل ومحال تجارية، كما توقفت حركة السيارات والمشاة.