شكرا لقرائتكم خبر تهمة التخابر خدعة حوثية لاعتقال اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء، أحكاما جديدة بالإعدام في حق عشرات اليمنيين، بتهم التخابر لصالح دول أخرى، في محاكمات غير قانونية تستهدف خصومها.

وأصدرت المحكمة حكما بإعدام يمني آخر رميا بالرصاص تعزيرا، بعد إدانته إلى جانب 9 آخرين حوكموا بالسجن لسنوات متفاوتة، بتهمة اغتيال قيادي حوثي والتخابر مع دولة عربية.

وجاء الحكم بالإعدام بعد أحكام أخرى صادرة عن المحكمة نفسها قبل أيام، بإعدام 45 يمنيا، بينهم رجل أعمال، بتهم التخابر مع دول عربية وأخرى أجنبية.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية أن ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، أصدرت عبر محاكم غير قانونية وقضاة موالين لها أحكاما بإعدام نحو 520 يمنيا، بتهم التخابر وإعانة التحالف العربي.

وفيما أدانت فيه وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محاكمة 45 يمنيا بشكل غير قانوني، أشارت إلى استخدام ميليشيات الحوثي للقضاء عبر محاكم غير قانونية، لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين.

وأعربت عن قلقها البالغ للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية كافة بالقيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وفقا لموجبات المواثيق والاتفاقيات الأممية.

على صعيد آخر أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعاصمة الموقتة عدن، مشروعين تنمويين لدعم قطاع الصحة في اليمن.

ويشمل المشروعان وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز تأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن لخدمة 7,840 مستفيدا، وتدشين مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة في 6 محافظات، وهي عدن، لحج، أبين، تعز، شبوة، والضالع.

ويأتي مشروع إنشاء وتجهيز مركز تأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن في إطار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع، وحرصه على شمولية برامجه ومبادراته التنموية المستدامة، ويهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فاعل، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الذهنية والإدراكية والحركية.

فيما يشمل مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة تسليم 15 سيارة إسعاف دعما لقدرات المراكز والمستشفيات في عدد من المحافظات، ورفع قدرات قطاع الصحة.

من جانب آخر قالت جماعة الحوثي إن طرق البيضاء - مراد - مأرب، باتت سالكة للمرور من الاتجاهين اعتبارا من ظهر أمس، وذلك للمرة الأولى بعد سنوات من إغلاق الطريق الحيوي جراء الحرب بين طرفي الصراع في اليمن، واعلن القيادي في الجماعة حسين حازب، اكتمال كل الترتيبات اللازمة لفتح وتأمين الطريق بعد إزالة الألغام، مؤكدة أنها ستكون سالكة ومفتوحة اعتبارا من بعد ظهر أمس.

مشاهدات يمنية: