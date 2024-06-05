اعتقال المتورطين في تخريب المطاعم ببغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال عدد من المتورطين في استهداف سلسلة مطاعم «كي في سي» ومعهد كامبريج ومكتب شركة كتربلر الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، وإحالتهم إلى القضاء العراقي.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أن القوات الأمنية نفذت عملية نوعية تم خلالها القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من الهاربين بأعمال التخريب، وقد صدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأوضح البيان أنه بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب».

كما أوضح البيان أن بعضهم ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية، وأن قيامهم بالأعمال بحجة الأضرار بالمصالح الأمريكية، حيث تم توقيفهم أصوليا بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة».

وفق البيان، «حصلت الأسبوع الماضي حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلا من مطعم كي إف سي، ومطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبريج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم كي إف سي وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجنادرية من قبل أشخاص يستقلون سبع عجلات ودراجة نارية».

ولفت إلى أنه «تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع للتوصل إلى الجناة من الخارجين على القانون»، وأفاد شهود عيان بأن السلطات العراقية نشرت أعدادا كبيرة من القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب في شوارع حيي شارع فلسطين والكرادة تحسبا من تجدد الهجمات من قبل جماعات مسلحة على سلسلة مطاعم كي في سي للأكلات السريعة.