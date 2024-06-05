بنغازي تتحول إلى محطة إقليمية للعبور إلى أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا إلى محطة إقليمية لعبور المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا من الدول الفقيرة الباحثة عن فرص حياة أفضل.

وقبل أيام حطت طائرة بوينج 777 تابعة لشركة الطيران الليبية «غدامس» بمطار ماناجوا عاصمة نيكاراجوا قادمة من مطار بنينا في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وعلى متنها 367 راكبا هنديا، ووفق تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية أدت الطائرة نفسها رحلة مماثلة يوم 23 من الشهر نفسه وعلى متنها 298 هنديا، وفي يومي 14 مارس و28 فبراير تم تسجيل رحلتين دون الكشف عن تفاصيل بشأن عدد الركاب وجنسياتهم.

وباتت الرحلات على هذا الخط نحو مطار «أوجوستو ساندينو» بنيكاراجوا، فيما يبدو أحدث الخيارات البديلة لدخول المهاجرين غير الشرعيين الولايات المتحدة الأمريكية عبر حدودها الجنوبية.

ووفق المعلومات التي أوردتها «لوموند» عبر موقعها على شبكة الإنترنت، فإن الطائرة التي حصلت عليها الشركة الليبية في نهاية 2023، قامت قبل التوجه الى نيكاراجوا، برحلتين ذهابا وإيابا إلى مطار طشقند في أوزباكستان، ونقلت الصحيفة عن مواقع متخصصة لمتابعة النقل الجوي، أن الطائرة لم تقم سوى بهذه المهمات منذ اقتنائها.