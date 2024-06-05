بسبب الملف النووي.. بيان أوربي ثلاثي شديد اللهجة ضد إيران

ياسر رشاد - القاهرة - بسبب وصول إيران إلى نسب عالية من تخصيب اليورانيوم، أصدر الثلاثي الأوربي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيانا ثلاثيا مشتركا، اليوم، أشاروا فيه إلى أن أنشطة طهران النووية المتصاعدة بشكل كبير تضر بالأمن الدولي، مؤكدين أن برلين ولندن وباريس ملتزمون بالحل الدبلوماسي، كما أضاف البيان الثلاثي، أن إيران رفضت الحل الدبلوماسي واختارت توسيع برنامجها النووي إلى مستويات مثيرة للقلق.

وقال البيان الفرنسي البريطاني الألماني، إن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم إلى ما هو أبعد من التزاماتها بخطة العمل المشتركة، مضيفًا "نحن استعداد لاستخدام جميع الروافع الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وسبق وأفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به، وقالت إن المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201.3 كيلوجراما في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوجراما في فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفا من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علما أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.

وأشار التقريرإلى أن إيران تخطّت بشكل كبير السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، أي ما يعادل النسبة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، لافتة إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ارتفع إلى 142 كلج".