البرهان يطلع جنوب السودان على آخر المستجدات بشأن أمن النفط

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفا كير بشأن العلاقات الثنائية والأمن النفطي.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس جنوب السودان

وأكد مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان تلقى الرسالة من مبعوث الرئيس كير، توت غاتلواك. وركزت الرسالة على تعزيز وتطوير العلاقة بين السودان وجنوب السودان.

ووصل توت جاتلواك، المبعوث الرئاسي، إلى بورتسودان يوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزيري شؤون الرئاسة والبترول في جنوب السودان.

وفي بيان صحفي، قال المستشار الأمني توت غاتلواك إنه التقى البرهان لمناقشة نفط جنوب السودان. وأشار إلى أن خطوط أنابيب نقل النفط تعطلت بسبب الحرب المستمرة في السودان بسبب استمرار الاشتباكات العسكرية.

وأوضح توت أن البرهان وعد بالمساعدة في ضمان تدفق نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وقال إنهما اتفقا على تنظيم اجتماع بين وزارتي النفط في البلدين لمعالجة هذه القضية التي تعتبر حاسمة لكلا البلدين.

تضرر خط أنابيب النفط في جنوب السودان إلى الأسواق الدولية، والذي يمر عبر السودان المجاور، نتيجة للقتال بين الأطراف المتحاربة في السودان.

الدخل من صادرات النفط أمر بالغ الأهمية لحكومة جنوب السودان. وأدت الحرب في السودان المجاور إلى انخفاض عائدات النفط بشكل حاد، مما أثار مخاوف من انهيار اقتصاد جنوب السودان.

وقع الحادث في أوائل فبراير ، مما دفع شركة دار بتروليوم للنفط إلى تعليق عمليات التحميل.

حدث التمزق في ولاية النيل السودانية ، وهي منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية ، التي تقاتل الجيش السوداني من أجل السلطة في البلاد.

ولم يتمكن فريق من الخبراء التقنيين من إصلاح خط الأنابيب بسبب القتال الدائر.

بعث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء أن وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، قام بتسليم الرسالة إلى نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال لقائهما اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمھا.

وقدم الوزير السوداني الشكر لنظيره العماني على الدعم الذي ظلت تقدمه السلطنة للسودان خلال الفترة السابقة، كما عبر عن تقدير السودان للسلطنة على استضافتها لأعداد كبيرة من السودانيين الذين قدموا إلى السلطنة خلال فترة الحرب وتسھيل إجراءات المقيمين منهم والعابرين إلى السعودية.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن عوض أوضح - للبوسعيدي - أبعاد "المؤامرة الحالية"، التي يواجھھا السودان، مؤكدا تقدم القوات المسلحة السودانية في جميع المحاور، مسنودة بالتأييد الشعبي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دعم بلاده لحكومة السودان، معربا عن أمله في أن تنتھي الأزمة التي يمر بھا السودان سريعا؛ ليعود إلى القيام بدوره المنشود في محيطيه العربي والإفريقي.