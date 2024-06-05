جنوب السودان| نائب يشكك في تجاهل حظر الدولار

ياسر رشاد - القاهرة - كرر عضو في البرلمان يمثل ولاية وسط الاستوائية في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية (TNLA) قلقه إزاء استمرار استخدام الدولار الأمريكي كعملة وحيدة للأعمال التجارية في جنوب السودان.

وقال دانيال أبوجا علي، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، إن الشركات والمؤسسات الخاصة استمرت في التعامل بالدولار، في تحد لأمر حكومي.

وفي فبراير من هذا العام، علقت حكومة جنوب السودان، من خلال البنك المركزي، استخدام الدولار الأمريكي في كل من المؤسسات العامة والخاصة، ووجهت بإجراء جميع المعاملات بالجنيه الإسترليني.

وجه البنك المركزي الجمهور لدفع جميع احتياجاتهم بالجنيه المحلي. ومع ذلك، لم يتم احترام الأمر، مما أثار قلق البرلمانيين.

وتشمل الكيانات المتهمة بتحدي الأمر الفنادق والمدارس الخاصة وأصحاب العقارات.

وقال علي إن التحدي يتسبب في استمرار انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان.

"أقف لألفت انتباه مجلس النواب الموقر في أواخر العام الماضي، أصدر محافظ البنك المركزي أمرا يحظر استخدام الدولار كوسيلة للمعاملات في أسواقنا المحلية، هذا الأمر، حضرة رئيس مجلس النواب، لم ينفذ».

"إذا ذهبت إلى مدارسنا الآن ، ومعظمها خاصة ، فإنهم يتقاضون بالدولار. نفس الشيء بالنسبة للفنادق".

ودعا النائب البرلمان إلى ضمان استجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية حول سبب عدم تنفيذ الأمر.

"أطلب من مجلس النواب الموقر استدعاء البنك المركزي ووزير المالية للحضور وتوضيح ما يجري بالضبط. لماذا لا يتم تنفيذ أوامرنا المحلية".

وأثنى رئيس البرلمان الأفغاني جيما نونو كومبا على المشرع لإثارته القضية ، وقال إن السؤال سيطرح على المسؤولين يوم الثلاثاء عندما يمثلون أمام مجلس النواب الموقر.

"لقد عقدنا العزم بالفعل على استدعاء هؤلاء الوزراء لذلك، تم إبلاغهم بالمجيء إلى هنا غدا للإجابة على بعض الأسئلة، بما في ذلك قضايا التضخم والنفط وما إلى ذلك".

في فبراير من هذا العام، تأثر اقتصاد البلاد بالصراع في السودان المجاور الذي أدى إلى انخفاض إنتاج النفط. البلد هو المنتج الرئيسي للنفط في شرق أفريقيا ، ولكن اعتمادها المفرط على النفط كان له عواقب سلبية.

تلقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفا كير بشأن العلاقات الثنائية والأمن النفطي.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس جنوب السودان

وأكد مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان تلقى الرسالة من مبعوث الرئيس كير، توت غاتلواك. وركزت الرسالة على تعزيز وتطوير العلاقة بين السودان وجنوب السودان.