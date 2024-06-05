جنوب السودان|قتيلان وخمسة جرحى في حادث بلدة كابويتا

ياسر رشاد - القاهرة - لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بعد اصطدام 3 دراجات نارية في بلدة كابويتا بولاية شرق الاستوائية بدولة جنوب السودان.

حادث درجات بجنوب السودان

تم التعرف على أحد القتلى على أنه جيمس سيبيت كوماندوز ، 26 عاما ، والآخر فقط باسم ناكاي.

وقع الحادث بعد أن طرقت دراجة نارية وأصابت امرأة تحمل الحطب كانت تعبر الطريق، مما أدى إلى اصطدام دراجتين ناريتين مسرعتين.

ووفقا للسلطات، تم نقل المصابين إلى مستشفى كابويتا المدني لتلقي الرعاية الطبية.

وقال الرائد ماناوا ستانلي، مدير شرطة المرور في كابويتا، لراديو تمازج إنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 6:30 مساء .

«وقع حادث وتم إبلاغنا به في حوالي الساعة 6:30 مساء، اصطدمت الدراجات النارية وتوفي شخصان على الفور بينما تم نقل خمسة آخرين أصيبوا إلى المستشفى»، وكان من بين القتلى راكب تم التعرف عليه على أنه جيمس سيبيت كوماندوز البالغ من العمر 26 عاما وراكبته التي لم يتضح عمرها لأنها توفيت وتم التعرف عليها فقط على أنها ناكاي من قبيلة توبوسا، والأشخاص الخمسة الذين أصيبوا موجودون الآن في مستشفى كابويتا المدني. كانت جميع الدراجات النارية تتحرك بسرعة عالية جدا".

من جانبه ، أكد جمعة جوستين ، المدير التنفيذي لمقاطعة كابويتا الجنوبية ، الحادث ، وعزاه إلى الركوب المتهور ، وحث سائقي السيارات على مراعاة قواعد المرور.

«كان هناك حادث مروري مساء أمس على طول طريق Kapoeta Longeleya، اصطدمت دراجتان ناريتان تتحركان في اتجاه مختلف، وتوفي اثنان وفقا للتقرير، هذا خطأهم لأنه تم تحذير هؤلاء الأولاد عدة مرات".

«وقع حادث سابقا وتحدثت البلدية معهم عدة مرات لتقليل السرعة ليست جيدة ، ومع ذلك ، لم يكن سطح الطريق جيدا ورطبا، يجب على الناس اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الركوب خاصة عند نقل ركاب القرية ".

وفي الوقت نفسه، قدم أوريم إيمانويل، وهو ناشط في المجتمع المدني في الولاية، تعازيه للأسر الثكلى وحث شرطة المرور على مراقبة سائقي السيارات.

«هذا أمر مأساوي للغاية، ولسوء الحظ، فقد شخصان حياتهما، يجب على الحكومة المحلية في كابويتا الجنوبية ، وخاصة شرطة المرور ، مراقبة الدراجين على طول الطريق، يجب على رجال بودا بودا أيضا التحلي بالصبر في انتظار الركاب».

"أعتقد أن بعض هذه الحوادث تحدث بسبب التنافس على العملاء، يجب أن تتصرف شرطة المرور بشكل احترافي لأنها غالبا ما تندفع إلى مكان الحادث فقط بعد وقوع حادث.

وينبغي لها أن تنفذ تدابير لمعالجة هذه الحالات قبل أن تصبح حوادث. إنهم (الشرطة) ضعفاء جدا في ذلك".