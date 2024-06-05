رئيسة برلمان سلوفينيا: سعداء للغاية للاعتراف بدولة فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت رئيسة برلمان سلوفينيا، ناتاشا بيرك موزار، إنها تهنئ الشعب الفلسطيني باعتراف بلدها بدولة فلسطين.

وأضافت رئيسة برلمان سلوفينيا: "نحن سعداء للغاية باتخاذ بلدنا خطوة الاعتراف بدولة فلسطين"، موضحة أنه تم مواجهة بعض العقبات الإجرائية في البرلمان لكن تم التغلب عليها وتم تمرير القرار.

وتابعت، أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين من شأنها أن تساعد في التوصل للسلام بالشرق الأوسط، قائلة: "جربنا من قبل أن يكون بلدنا تحت حكم دولة أخرى ونشعر بما يشعر به الفلسطينيون".

وقال مراسل الجزيرة، إن البرلمان السلوفيني وافق على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت سلوفينيا أبدت الشهر الماضي اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين بعدما سبقتها إلى هذه الخطوة دول أيرلندا وإسبانيا والنرويج.