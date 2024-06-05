أفريكسيم بنك يدعو مصر للمساهمة في بنك الطاقة الأفريقي لتمويل النفط والغاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" لـ"الخليج 365"، إن البنك وجه الدعوة إلى مصر والدول الأفريقية الكبري للمساهمة في رأس مال إنشاء بنك الطاقة الإفريقي البالغ 5 مليارات دولار مبدئيا بهدف تمويل مشاريع الطاقة والغاز في أفريقيا وسد فجوة فقر الطاقة.

كان أفريكسيم بنك أعلن في بيان له اليوم التوقيع على اتفاقية تاريخية مع المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول (APPO) لإنشاء بنك الطاقة الأفريقي (AEB) برأس مال مبدئي 5 مليارات دولار وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وأوضح المصدر أن أفريكسيم بنك سيشارك بحصة كبرى في رأس مال بنك الطاقة الأفريقي الذي سيكون بنكا مستقلا وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة متوقعا إطلاقة قبل نهاية العام الجاري.

من هي منظمة الطاقة الأفريقي؟

تأسست المنظمة الأفريقية لمنتجي النفط (APPO) المعروفة سابقًا باسم الرابطة الأفريقية لمنتجي النفط، APPA، قبل 36 عاما في 27 يناير 1987 بهدف توفير منصة للتعاون وتنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعرفة والمهارات بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط، وفق بيان أفريكسيم بنك.

وتأسست المنظمة من قبل 8 دول أفريقية منتجة للنفط والغاز هي الجزائر، وأنجولا، وبنين، والكاميرون، والكونغو، والجابون وليبيا ونيجيريا، وفق بيان البنك.

وأضافت المنظمة منذ ذلك الحين 10 أعضاء كاملي العضوية (الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، ومصر، وغينيا الاستوائية، وغانا، وناميبيا، والنيجر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتشاد) وعضو فخري واحد جمهورية فنزويلا البوليفارية ليصبح العدد 18 عضوًا كامل العضوية.

ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في برازافيل، جمهورية الكونغو.

وقال بنديكت أوراما رئيس أفريكسيم بنك في بيان للبنك اليوم، إن أفريكسيم بنك يشارك بالاستثمار في رأس مال بنك الطاقة الأفريقي ويأخذ الدور القيادي في تقديم الاستشارات بشأن عملية الإدارة والتنفيذ حيث الإطلاق التشغيلي للبنك سيبدأ في يوليو المقبل.

وأوضح أن إنشاء بنك الطاقة الأفريقي يأتي في أوقات صعبة بما يحتم السعي بجدية لإيجاد التوازن الصحيح بين ضرورات التخفيف من تغير المناخ والحاجة الملحة إلى تجنب الاضطرابات الاجتماعية نتيجة للظروف الاقتصادية والمالية المتزايدة الصعوبة في أفريقيا.

بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف يهدف إلى تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا مدى ثلاثين عاما منذ إنشاءه.

ومصر تعد من أكبر المساهمين في رأس مال أفريكسيم بنك وتحتضن مقره الرئيسي، ويبلغ رأس ماله 5.8 مليار دولار، وفق بيان البنك .