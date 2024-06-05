شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخطط لمشروعك.. رسوم التراخيص بتبدأ من 500 جنيه بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على رسوم محددة مقابل حصولك على ترخيص مشروعك الصغير، وذلك وفقا لمل فئة حددها القانون على النحو التالي:

رسوم المشروعات الصناعية سيتم تحديد قيمتها على هذا الأساس:

1. إذا كانت قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة الرسوم 2000 جنيه.

2. إذا كانت قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه.

3. إذا كانت قيمة رأس المال من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.



وفيما يلي رسوم المشروعات الصغيرة "غير الصناعية":

1. في حالة كان رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه.

2. في حالة كان رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه.

3. في حالة كان رأس المال المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.