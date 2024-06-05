مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية اذا حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن

صدّق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويسمح مشروع القانون الأميركي الجديد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها. وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه سيمرر مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

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