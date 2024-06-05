حزب الله: استهداف مجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى موقع المالكية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 فجر يوم الأربعاء 05-06-2024 لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى الموقع واستهدفوها بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

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