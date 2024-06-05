شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير معاشك حال عودتك للعمل بعد انتهاء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مصير أصحاب المعاشات حال عودتهم الى عمل او نشاط يخضع لأحكام هذا التشريع، ففي حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإن مدة اشتراكه الجديـدة تعد مـدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتي:

1. حال عدم توافر الشروط المقررة لاستحقافك معاك عن مدة الاشتراك الأخيرة، فإنه يصرف لك تعويضا من دفعة واحدة، وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.

2.حال توفر هذه الشروط لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش، على النحو التالي:

أ. حال كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز، يتم احتساب معاشك فقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

ب. إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.

ج.إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .