شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أفعال تحرمك من الحصول على التراخيص المطلوبة للمحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، محاذير محددة تحول دون حصولك على ترخيص المحلات التجارية، وهي كالتالي:



1. حظر القانون وجود إشغالات عالية الخطورة داخل المبانى السكنية.

2.لابد من وجود فصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات "الجراجات" والإشغالات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو تجمعات الأفراد بشكل عام بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف.

3.يجب الفصل بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين.

4.لابد من توافر فصل لدى المحلات التى تحتوى على إشغالات أكثر خطورة بالفصل بين تلك الإشغالات بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.

وقد عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.