شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى يحرص على تعزيز التلاحم وتوحيد الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه الأخير، الجهات القضائية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا بشأن انخراطهم في بعض الأنشطة التي تدعم القضية الفلسطينية.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، ويبعث برسالة قوية بدعم مصر لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال وموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التلاحم والتضامن بين أبناء الوطن، وأحد أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا السياق هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا سيسهم في توحيد الصفوف ودعم القضية الفلسطينية التي تمثل قضية عادلة لشعوبنا العربية والإسلامية.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل الممكنة، مشدداً على أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول القضايا المشتركة هي السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.