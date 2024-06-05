رائد الفضاء الروسي كونونينكو يسجل رقما قياسيا بقضاء 1000 يوم في الفضاء

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” :"أصبح أوليغ كونونينكو، رائد الفضاء وقائد فرقة رواد الفضاء التابعة لوكالة (روسكوزموس) والمراسل الخاص لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، الذي يعمل على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، أول شخص في العالم يبقى في مدار الأرض لمدة 1000 يوم في المجموع .

وقالت في بيانها اليوم الأربعاء : "اليوم في الساعة 00:00:20 بتوقيت موسكو، سجل رائد الفضاء التابع لشركة روسكوزموس الحكومية أوليغ كونونينكو، والذي يعمل رائد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، رقمًا قياسيًا قدره 1000 يوم لأول مرة في العالم من حيث إجمالي مدة الرحلة الفضائية".

وفي سياق آخر كانت وكالة الفضاء الروسية أوضحت في 28 مايو، أن العناصر الهيكلية غير المحترقة لسفينة الشحن الفضائية Progress MS-25 التي انفصلت عن محطة الفضاء الدولية لإخلاء مكانها لسفينة إعادة الإمداد التالية سقطت في المحيط الهادئ.

وقالت:"اليوم، 28مايو خرجت سفينة الشحن Progress MS-25، التي كانت تعمل في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا، عن مدارها وعادت إلى الغلاف الجوي وتفككت. وفقًا لبيانات مركز التحكم في الطيران التابع للمعهد المركزي لأبحاث بناء الآلات (جزء من شركة روسكوزموس الحكومية) وقال المكتب الصحفي لوكالة روسكوزموس في بيان: "سقطت العناصر الهيكلية غير المحترقة للمركبة الفضائية في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ".

وكانت قد وصلت سفينة الشحن الفضائية Progress MS-25 إلى الموقع المداري في 3 ديسمبر 2023، حيث قامت بتسليم أكثر من 2.5 طن من البضائع.