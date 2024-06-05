هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب قرر طلب ضمانات من أميركا بأن الحرب على غزة ستستمر

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "مجلس الحرب في اسرائيل قرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة الأميركية بأن الحرب على غزة ستستمر"، مشيرة الى ان "هناك خشية لدى القيادة الإسرائيلية من إمكانية عدم دعم واشنطن استمرار الحرب وهذا ما دفعها الى طلب ضمانات".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بحكومة بنيامين نتانياهو، تأكيده أن "قرار مجلس الحرب بشأن ضمانات أميركية قد يبعد احتمال التوصل لصفقة".