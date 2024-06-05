شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط للقيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، شروط القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف والتي جاءت كالآتى:

- يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلًا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

- ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

- ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

- ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

- شروط قبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.