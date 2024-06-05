شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على علاوة تشجيعية في عملك.. قانون الخدمة المدنية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط محددة للموظفين للحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، طبقا لأحكام المادة 38 من هذا القانون.

وحدد القانون الشروط التالية للحصول على العلاوة التشجيعية:

1. حصولك على مرتبة كفء بين زملائك في العمل على الأقل عن العامين الأخيرين.

2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3. نص القانون على ضرورة ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده.

4. إذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، قد نص على حزمة من الشروط للقبول بالوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، فقد أكد التشريع أن التعيين يكون على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروطها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.