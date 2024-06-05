نقلت مصادر مطّلعة عن رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس كلاماً إيجابياً في ما خصّ مسألة النازحين السوريين في لبنان، مبدياً استعداد بلاده للعمل على المستوى الرسمي في هذا الموضوع.
وبحسب صحيفة "الاخبار" استغرب عرنوس غياب الحكومة اللبنانية عن هذه المسألة، وخصوصاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ودعا عرنوس إلى أن يكون هناك تنسيق رسمي مع الحكومة السورية في مجال إعادة النازحين السوريين، لافتاً إلى "أننا أبدينا الكثير من الإيجابية في المسائل الأمنية والقضائية المتعلقة بإعادة النازحين، كما أن هناك أماكن آمنة لهم، لكن وسط كل الكلام الذي نسمعه، في هذا المجال، لم نتلقّ أيّ طلب رسمي من لبنان ولم نجد أيّ طرف رسمي لبناني يتعامل معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: رئيس الحكومة السورية دعا الى تنسيق رسمي مع حكومته في مجال إعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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