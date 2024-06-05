البيت الابيض: بايدن يلتقي زيلينسكي في فرنسا وقمة مجموعة السبع في ايطاليا

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الاسبوع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النورماندي بفرنسا ثم مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في إيطاليا، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ويأتي هذا الدعم المزدوج بعد أن واجه بايدن انتقادات عقب إعلانه أنه لن يحضر قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا لانشغاله بدلا من ذلك بحضور حفل لجمع التبرعات الانتخابية يشارك فيه نجما هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس.

واكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان للصحافيين الذي يرافقون الرئيس على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" إلى باريس، إن بايدن "ستكون لديه الفرصة للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي" أثناء وجوده في النورماندي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال يوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن بايدن سيبحث معه "الوضع الراهن وكيف يمكننا مواصلة دعمنا لأوكرانيا وتعميقه".

وكشف ساليفان أن بايدن من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في باري بإيطاليا من 13 إلى 15 حزيران، والتي ستركز على استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.