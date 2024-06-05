مسؤول أممي: أعمال القتل والدمار التي ترتكبها إسرائيل بالضفة الغربية غير مقبولة

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، إن أعمال القتل والدمار التي ترتكبها إسرائيل بالضفة الغربية "غير مقبولة" ويجب أن تتوقف "فورا".
وأضاف ترك في بيان أن "سكان الضفة الغربية المحتلة يتعرضون يوميا لسفك دماء غير مسبوق، ومن غير المعقول أن يتم إزهاق كل هذا العدد من الأرواح بطريقة وحشية".
وشدد تورك إن أعمال "القتل والدمار وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أمر غير مقبول، ويجب أن تتوقف على الفور، ويجب على إسرائيل ألا تكتفي باعتماد قواعد الاشتباك التي تتماشى مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل يجب عليها أيضا أن تطبقها".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي أنباء بشأن عمليات قتل غير مشروعة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".
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