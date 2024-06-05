غادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان صباح اليوم الى بلجيكا، في زيارة رسمية يلتقي في خلالها المسؤولين في المفوضية الاوروبية في بروكسل عن الملفات الاقتصادية والصناعية، من أجل تسهيل التبادل السلعي والانتاجي من لبنان الى دول الاتحاد الذي يعد أكثر من أربع مئة مليون نسمة ويعتبر سوقاً كبيراً وواعداً للإنتاج اللبناني الذي يصنّع وفق المواصفات والمعايير الاوروبية. ثم ينتقل الى هولندا للغاية عينها.

كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان الى بلجيكا وهولندا في زيارة رسمية يلتقي في خلالها المسؤولين في المفوضية الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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