شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الأمن القومى ودعم القضية الفلسطينية رسائل مباشرة للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يمثل معادلة حقيقة فى الحياة السياسية فى مصر، لما له من دور حقيقى فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، لعل أبرزها موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية والقضايا الإقليمية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الحوار الوطنى يضم كافة التيارات والأفكار والأيدولوجيات، ومن ثم فهو ممثل عن الشعب المصرى، كما أنه يمثل ملتقى للأفكار والمقترحات المختلف من التوجهات والأيديولوجيات المتنوعة، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات معبرة عن كافة الأطياف والمجتمع المصرى، وتراعي كافة الفئات وتضمن مصالح الوطن والمواطن وفي نفس الوقت إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية".

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية والدولة المصرية في كافة ما يتخذ من قرارات تدعم إرساء قواعد الأمن القومي واستقراره، تأكيد على أن المصريين جميعهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجميع يصطف من أجل مصلحة الوطن ودعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ورفض التهجير القسرى، ورفض أن تكون مصر جزء من حل القضية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لها موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي تدخل في إطار مفهوم حرب الإبادة الجماعية والتعدي على كافة القوانين والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، والتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي من شأنه تصفية القضية والتعدي على الأمن القومي لدول الجوار.