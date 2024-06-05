افادت قناة "lbc"، عن "سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر"، مشيرة الى "قطع الطريق المؤدية الى السفارة الاميركية من ضبية وعوكر".

كانت هذه تفاصيل خبر سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة بمحيط السفارة الاميركية في عوكر وقطع الطريق المؤدية اليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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