سوليفان: مقترح وقف إطلاق النار قبلته إسرائيل سابقا وما زالت تقبله اليوم وننتظر رد حماس الرسمي

أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في إحاطة للصحفيين، الى ان "مقترح وقف إطلاق النار قبلته إسرائيل سابقا وما زالت تقبله اليوم"، معتبرا ان "واشنطن لا تلتفت إلى القيل والقال في وسائل إعلام مختلفة بشأن رد حماس المفترض على المقترح. واشنطن تهتم فقط برد حماس الرسمي الذي يتم نقله إلى الوسطاء القطريين".

وشدد على ان "واشنطن على تواصل مع الوسطاء القطريين على مدار الساعة، ونأمل أن توافق حماس على المقترح كأفضل طريق لإنهاء الحرب وعودة جميع الاسرى وزيادة المساعدات الإنسانية".

وتابع :"نرى منذ البداية أن العملية العسكرية بغزة يجب أن تكون مرتبطة باستراتيجية أوسع تشمل اليوم التالي للحرب،وما نود رؤيته في نهاية المطاف هو استراتيجية شاملة ومتماسكة ترتبط بنهاية العمليات العسكرية بغزة".

وكشف سوليفان أن "مدير سي آي أيه موجود بالدوحة للتباحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بشأن المناقشات مع حماس".