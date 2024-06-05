يعقوب: القوات وبري يعرفان أنه لا رئاسة في الأفق ويتبادلان الأدوار

إعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له، أنه بالواقع فإن مسرحية الفراغ الرئاسي مرت بفصول عديدة ولكن سخافة الفصل الأخير لا يضاهى، فالقوات تتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعرقلة وابتداع حوار أو تشاور لا دستوري، وبري يتهم القوات ويطلب مساعدة السعودية للتوقف عن العرقلة والقبول بالحوار.

وتابع :"الواقع الحقيقي أن الفريقين يعرفان أنه لا رئاسة في الأفق ويتبادلان الادوار، للاسف يعرفون أن الناس لا تصدقهم ولكنهم محترفون إلى درجة أنه لا يهمهم راي الناس".

أضاف يعقوب :"أيام قليلة ونرى مصير إعلان بايدن عن صفقة التسوية وبعدها إما ينتهي الفصل الأخير أو تتمدد الفصول في المسرحية الرئاسية وربما إلى تمديد للمجلس النيابي".