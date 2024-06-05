أبو الحسن: جوهر تحركنا يقوم على فكرة إيجاد صيغة مَرنة حول التشاورأو الحوار وصولاً الى التوافق

باشَر الحزب التقدمي الاشتراكي أمس تحرّكه لتذليل الخلافات الدائرة حول الاستحقاق الرئاسي، فزار وفدان منه ومن اللقاء الديمقراطي كلّاً من رئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

واوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان جوهر التحرك يقوم «على فكرة إيجاد صيغة مَرنة حول التشاور او الحوار او اي تسمية اخرى وصولاً الى التوافق والتسوية على انتخاب رئيس للجمهورية".

كما أوضح انّ وفود الحزب واللقاء الديمقراطي ستلتقي تباعاً اليوم وغداً تكتل الاعتدال الوطني وتجدد والكتائب ونواب التغيير وعضو كتلة "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي.