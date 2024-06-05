البابا تواضروس: مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فور مرسي بالرئاسة

اشار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الى أن "مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فور محمد مرسي بالرئاسة"، لافتا الى ان "كان هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه"، مشيرا إلى أن الأحداث كانت تنذر بشيء يختطف مصر.

وكشف عن أن "عندما تم إعلان فوز مرسي كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر رافقه بكاء وصريخ وكان الأقباط الموجودون في سيدني يفكرون بجلب أقاربهم من مصر خوفا مما قد يحدث لهم".

وتابع البابا تواضروس، "الأنبا باخميوس باعتباره المسؤول في هذا الوقت أخذ قرارا بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور في عهد الإخوان لأنه شعر أن المناقشات جميعها تسير في اتجاه بعيد عن الوطنية ومراعاة أن مصر شعبها مسلم وقبطي".