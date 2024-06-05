سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع

أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.
وأمس، ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، أنّ الجيش مستعد "للانتقال إلى هجوم في الشمال على الحدود مع لبنان"، وذلك خلال جولة وجلسة له لتقييم الوضع مع قائد قوات الإطفاء في قاعدة غيبور في الشمال، بمشاركة قائد فرقة الجليل، وقادة آخرين، إثر الحرائق التي اندلعت جرّاء صواريخ "حزب الله".
وزعم هليفي "أننا نقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار، والجيش جاهز ومستعدّ جدا لهذا القرار"، موضحًا أن "حزب الله قام برفع وتيرة الضربات".
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