"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان منذ تشرين الأول 2023

أكّدت منطمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "القوات الإسرائيلية استخدمت الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان منذ تشرين الأول 2023". ولفتت إلى أنّ "إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض المتفجر جوًا 5 مرّات بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية بجنوب لبنان"، مضيفة "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع يبرز الحاجة لقانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة".

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