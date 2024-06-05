LBCI: الجيش اوقف مطلق النار على السفارة الاميركية في عوكر

افادت معلومات لقناة الـ "LBCI" بأن "الجيش اللبناني اوقف مطلق النار على السفارة الاميركية في عوكر". وفي وقت سابق، افيد عن "سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر، وقد تم قطع الطريق المؤدية الى السفارة من ضبية وعوكر.

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