الداخلية الالمانية: نبذل كل ما في وسعنا لترحيل المجرمين إلى بلدانهم الأصلية في سوريا وأفغانستان

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى "ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة، إلى بلدانهم الأصلية، في وقت تشهد البلاد جدلا بشأن استئناف عمليات الطرد".

واشارت الى "إن المسؤولين يجرون مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان".

أضافت : "من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة"، لافتة الى ان "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان".