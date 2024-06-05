إصابة تسعة جنود إسرائيليين بانفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في صحراء النقب

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنّه "وقع انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد. الحادث قيد التحقيق"، مؤكدًا أنّ تسعة أشخاص أصيبوا بينهم اثنان إصابتهما "خطرة".

وأوضح الجيش أنّه "نُقل الجنود لتلقي العلاج في المستشفى"، ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافة الإسرائيلية، فقد وقع الانفجار في قاعدة في صحراء النقب.

وفي استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يُقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية حول طبيعة المتفجّرات.

ويأتي هذا الحادث فيما يشنّ الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، حيث ارتفع عدد ضحايا الحرب في القطاع إلى 36550 قتيلًا و82959 مصابًا جرّاء القصف الإسرائيلي المستمرّ.