اعتقال 35 فلسطينيا من الخليل صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشن قوات الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي، حملات اعتقال موسعة في مدينة الخليل اليوم الاربعاء الموافق 5 يونيو، حيث اعتقلت حتى الآن 35 مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما أخطرت بهدم منزل في بلدة دورا جنوبا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وأغلقت بالسواتر الترابية عددا من الطرقات، وداهمت منازل المواطنين في عدة أحياء من البلدة، واعتقلت ما يزيد عن 35 مواطنا عرف منهم: "هشام أبو هاشم، ومحمد عوض، ومحمد خليل عادي، ووليد سمير اخليل، وحسن عمر عادي، وبدر حسن عوض، ووليد جمال مسيف، ومحمد جاد الله صليبي، ووليد جمال صبارنة، وعمار مراد عوض، وعبد الله أكرم اخليل، وعلى رائد اخليل، وياسر اخليل، وحسن الخطيب، ومحمد أبو ماريا، وعبود الطيطي، ويوسف عماد البابا، وليث أكرم اخليل، وعمرو عرفات الزعاقيق، وعبد الله حسين عوض".

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلة الشهيد مؤمن المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.