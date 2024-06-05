أول تعليق من السفارة الأمريكية في لبنان بعد حادث إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، أن منشآتها وفريقها في أمان بعد تدخل القوى الأمنية اللبنانية السريع إثر حادث إطلاق النار.

وقالت السفارة الأمريكية ، في منشور على منصة " اكس" "في الساعة 8.34 تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة. بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".

وأضافت أن "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وكانت السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بجبل لبنان تعرضت إلى إطلاق نار من قبل شخص من التابعية السورية، وردّ عناصر الجيش اللبناني على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة مطلق النار الذي تم توقيفه.

وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".

وأضاف البيان: "ردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة"، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.