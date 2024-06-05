تنخفض 4 درجات.. الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا وانكسارها في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، بداية من اليوم الأربعاء، حتى يوم الجمعة ٧ يونيو 2024.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى ٣٨ درجة، إذ أنها من المقرر ارتفاعها على القاهرة الكبرى لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم السبت ٨ يونيو 2024، يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٤:٣ درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة ما بين ٣٦ و٣٥ درجة.