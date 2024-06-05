البرلمان العربي يثمن مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)

ثمن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومة بلاده الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أنه انتصار جديد يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في سعيها للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، أن هذه الخطوة الهامة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن "اعتراف دولة سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، والذي جاء بعد فترة وجيزة من اعتراف دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردًا عمليًا على مخططات كيان الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".

ودعا البرلمان العربي "جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية"، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.