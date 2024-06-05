حزب "البديل من أجل ألمانيا" أعلن تعرض أحد مرشحيه لانتخابات بلدية للطعن بالسكين

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين، أن "أحد مرشحيه لانتخابات بلدية تعرض للطعن بالسكين في مانهايم (غرب)، وذلك بعد هجوم مماثل وقع الأسبوع الماضي في المدينة وتسبب بسقوط قتيل خلال تجمع معارض للإسلام".
وقال رئيس الفرع المحلي للحزب لوكالة فرانس برس إن المرشح تعرض للهجوم بعدما اعترض شخصا حاول إزالة لافتة انتخابية مساء الثلاثاء، فيما امتنعت الشرطة عن تأكيد الخبر أو نفيه في الوقت الحاضر.
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