علّق قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على مقتل مستشار الحرس في حلب إثر غارة جوية إسرائيلية الأحد، بالتأكيد على أنّ "الصهاينة يعلمون أنهم سيدفعون ثمن الجريمة"، وعليهم "انتظار الرد".
وفي بيان تعزية لأهل المستشار العسكري في الحرس والذي نقلته وكالة "مهر"، ثمّن سلامي "الجهود الصادقة والشجاعة لذلك الحارس المخلص في ميادين الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي وحماية أمن وسلام هذه الأرض ومساعدة مقاومة فلسطين المضادة للصهيونية في المواجهة مع المحتلين".
وشدد على أنّ "القدس ستبقى إلى الأبد ملهمة الشباب المتحمسين"، وذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري أكّد أنّ إسرائيل "ستدفع ثمن" قتلها أحد مستشاري الحرس في غارة جويّة على حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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